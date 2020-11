Farmers Protest live Updates: दिल्ली की सीमा पर किसानों के काफी समय तक डटे रहने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी. दिल्ली में किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और वहीं अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. Also Read - किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है कांग्रेस पार्टी, सरकार बनने पर निरस्त होंगे ‘काले कृषि कानून’: रणदीप सुरजेवाला

इससे पहले किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया. राजधानी में प्रवेश के सभी मार्गों पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए गए थे.

After discussion with farmer leaders, Delhi Police has allowed farmers to protest peacefully at Nirankari Samagam Ground in Burari. We appeal to them to maintain peace in order to avoid any inconvenience to others: Delhi Police PRO Eish Singhal pic.twitter.com/YEzHZE5GTf

— ANI (@ANI) November 27, 2020