Farmers Protest Delhi: कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच आज साढ़े 7 घंटे की बातचीत खत्म हो गई. किसानों के साथ 5 दिसंबर यानी शनिवार को फिर वार्ता होगी. बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हम अपनी पुरानी मांग पर अड़े हुए हैं. संशोधन हमें मंजूर नहीं है. हम तीनों कानूनों को वापस किए जाने तक अड़े हुए हैं. आंदोलन वापसी का कोई सवाल ही नहीं है.

सरकार के साथ बातचीत के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि सरकार ने MSP पर संकेत दिए हैं. ऐसा लगता है कि एमएसपी को लेकर उनका रुख ठीक रहेगा. वार्ता ने थोड़ी प्रगति की है. लेकिन मुद्दा कानूनों को पूरी तरह से वापस लिये जाने का है. केवल एक ही नहीं, बल्कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी. किसान चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए. सरकार एमएसपी और अधिनियमों में संशोधन के बारे में बात करना चाहती है.

The issue is about the complete roll back of laws. Not only one but discussions will also be held on several issues. Farmers want that the laws be taken back. Government wants to talk about MSP and amendment to the Acts: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union https://t.co/xKJX6ZqzRX

उधर, आजाद किसान संघर्ष समिति के हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा, बातचीत में थोड़ी प्रगति हुई है. हाफ टाइम में ऐसा लग रहा था कि आज की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, दूसरे हाफ में ऐसा लगा कि सरकार पर किसान आंदोलन का दबाव है. वार्ता अनुकूल माहौल में आयोजित की गई.

We are hopeful. The laws are wrong. In the next meeting, we will put pressure on the government. They will have to say that they will take back the laws. In my opinion, it will be finalised in the meeting day after tomorrow: Harjinder Singh Tanda, Azaad Kisan Sangharsh Committee https://t.co/hM9GOKT5Zk

