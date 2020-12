Bharat Bandh: नए कृषि कानूनों (Farms Laws 2020) के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद (Bharat Bandh) है. किसानों के भारत बंद (Bharat Bandh News) को कांग्रेस समेत देश के 10 से अधिक विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है. भारत बंद को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के समर्थन दिए जाने का किसान नेताओं ने स्वागत किया है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उनका मंच राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं होगा. उधर, केंद्र सरकार ने भारत बंद (Bharat Bandh Latest News) को लेकर राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा निर्दश जारी किया है. Also Read - प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर के बाद किसानों के समर्थन में आगे आए ये बड़े सितारे, कहा 'बात माने सरकार..'

किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा. हालांकि प्रदर्शकारी किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती या धक्का मुक्की नहीं की जाएगी. किसान नेताओं ने अपील की है कि भारत बंद (Bharat Bandh) में हर कोई अपना समर्थन दे. बता दें कि भारत बंद के दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी. शादी एम्बुलेंस पर कोई रोक नहीं होगी. वहीं दूध, फल, सब्जियां और अन्य वस्तुओं पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.

जरूरी सेवाओं की आपूर्ति पर होगा असर!

'भारत बंद' में कैब चालकों एवं मंडी कारोबारियों के कई संघों ने शामिल होने की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में यातायात सेवा और फलों एवं सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है. कुछ टैक्सी और कैब संघों ने एक दिन की हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है. कारोबारियों का एक समूह भी किसानों की मांग का समर्थन कर रहा है, जिसके कारण बड़ी सब्जी एवं फल मंडियों में काम बाधित होने की आशंका है.

