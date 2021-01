Farmers’ tractor rally live updates: किसानों की टैक्टर रैली बेकाबू हो गई है. कुछ किसान संगठन टैक्टर रैली के लिए निर्धारित रूट से अलग बैरिकेट तोड़ते हुए मध्य दिल्ली में घुसने में कामयाब हो गए हैं. दिल्ली के सबसे प्रमुख चौराहे आईटीओर बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. कुछ किसान नेता अपनी टैक्टर्स के साथ लाल किला भी पहुंच गए हैं. किसान आईटीओ से लुटियन दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस कारण पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हुई. पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे. रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के अक्षरधाम के पास भी किसानों और पुलिस के साथ भिड़ंत हुई. Also Read - Tractor Rally LIVE Updates: ट्रैक्टर-घोड़े पर सवार किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ा, ITO पर मचाया बवाल, पहुंचे लालकिला, देखें VIDEO

किसानों ने तय समय से पहले विभिन्न सीमा बिंदुओं से अपनी ट्रैक्टर परेड शुरू की. किसान अनुमति नहीं मिलने के बावजूद मध्य दिल्ली के आईटीओ पहुंच गए.

Delhi: Following farmer-police clash at ITO, a group of farmers reach Red Fort pic.twitter.com/kZ7QYVBwyr

— ANI (@ANI) January 26, 2021