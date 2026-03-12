Hindi India Hindi

कौन है कमल सिंह, जिसने फारूक अब्दुल्ला पर किया हमला? 20 साल से लगा था पीछे

Farooq Abdullah News: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला बुधवार देर रात एक भीषण हमले में बाल-बाल बच गए.

Farooq Abdullah Attack Update: जम्मू-कश्मीर की राजनीति उस वक्त दहल गई जब बुधवार (11 मार्च) देर रात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला हुआ. यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क रिजॉर्ट में घटित हुई.

राहत की बात यह रही कि फायरिंग के बावजूद फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित हैं, लेकिन इस हमले ने राज्य की हाई-प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कैसे हुआ हमला? चश्मदीदों की जुबानी

घटना उस समय हुई जब डॉ. अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस लीगल सेल के अध्यक्ष की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. उनके साथ डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शी राकेश सिंह के अनुसार, जब फारूक अब्दुल्ला कार्यक्रम से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी भीड़ के बीच से एक व्यक्ति अचानक उनके बेहद करीब आ गया.

हमलावर ने अपनी रिवॉल्वर सीधे फारूक अब्दुल्ला के पीछे तान दी. जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने उसे धक्का दिया, जिससे गोली का निशाना चूक गया और वह ऊपर की ओर चल गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत हमलावर को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कौन है हमलावर?

पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लेकर उसकी पहचान कमल सिंह जामवाल (61 वर्ष) के रूप में की है. वह जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी है और पेशे से एक कारोबारी है, जो अपनी दुकानों के किराए से जीवनयापन करता है. पूछताछ के दौरान कमल सिंह ने जो खुलासा किया, उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं.

#WATCH | Jammu, J&K: An incident of firing occurred at a function where JKNC chief Farooq Abdullah and Deputy CM Surinder Choudhary were present. One person has been arrested. No injuries have been reported. CCTV visuals showing the moment when the incident took place. pic.twitter.com/pnoD3f9fRJ — ANI (@ANI) March 11, 2026

चौंकाने वाला कबूलनामा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उसने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की साजिश रच रहा था. उसने इसे अपना व्यक्तिगत एजेंडा बताया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई उसकी निजी पिस्तौल को जब्त कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह किसी बड़े गिरोह या साजिश का हिस्सा है.

सुरक्षा में भारी चूक

डॉ. फारूक अब्दुल्ला को जेड प्लस और NSG कमांडो की सुरक्षा प्राप्त है. इसके बावजूद एक सशस्त्र हमलावर का उनके इतने करीब पहुंच जाना एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है.

उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “अल्लाह रहम दिल है कि मेरे पिता बाल-बाल बच गए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक शख्स भरी हुई पिस्तौल लेकर उनके इतने करीब कैसे पहुंच गया?”

कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने इसे स्पष्ट रूप से सुरक्षा की विफलता बताया है. उन्होंने मांग की है कि जिस पार्टी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसके नेताओं की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. फिलहाल, जम्मू पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रही हैं. आरोपी कमल सिंह पुलिस की गिरफ्त में है और उससे गहन पूछताछ जारी है.