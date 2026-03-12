By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जम्मू के पूर्व CM फारूक अब्दुल्लाह पर फायरिंग की कोशिश, बाल-बाल बचे- वायरल हो रहा Video
Farooq Abdullah Firing: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह पर एक शादी समारोह के बाहर फायरिंग की कोशिश की गई.
Farooq Abdullah Firing: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह पर बुधवार (11 मार्च) को जम्मू के बाहरी इलाके में एक शादी समारोह के बाहर फायरिंग की कोशिश की गई. वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीएस चौहान के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे.
बता दें कि, घटना के दौरान जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे. अचानक एक बंदूकधारी ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. इस घटना में दोनों नेता पूरी तरह सुरक्षित रहे. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
