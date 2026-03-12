  • Hindi
  • India Hindi
  • Farooq Abdullah Firing Outside Marriage Hall Gunman Arrested Viral Video

जम्मू के पूर्व CM फारूक अब्दुल्लाह पर फायरिंग की कोशिश, बाल-बाल बचे- वायरल हो रहा Video

Farooq Abdullah Firing: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह पर एक शादी समारोह के बाहर फायरिंग की कोशिश की गई.

Published date india.com Published: March 12, 2026 12:35 AM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
जम्मू के पूर्व CM फारूक अब्दुल्लाह पर फायरिंग की कोशिश, बाल-बाल बचे- वायरल हो रहा Video

Farooq Abdullah Firing: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह पर बुधवार (11 मार्च) को जम्मू के बाहरी इलाके में एक शादी समारोह के बाहर फायरिंग की कोशिश की गई. वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीएस चौहान के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे.

बता दें कि, घटना के दौरान जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे. अचानक एक बंदूकधारी ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. इस घटना में दोनों नेता पूरी तरह सुरक्षित रहे. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.