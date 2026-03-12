Hindi India Hindi

Farooq Abdullah Firing Outside Marriage Hall Gunman Arrested Viral Video

जम्मू के पूर्व CM फारूक अब्दुल्लाह पर फायरिंग की कोशिश, बाल-बाल बचे- वायरल हो रहा Video

Farooq Abdullah Firing: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह पर एक शादी समारोह के बाहर फायरिंग की कोशिश की गई.

Farooq Abdullah Firing: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह पर बुधवार (11 मार्च) को जम्मू के बाहरी इलाके में एक शादी समारोह के बाहर फायरिंग की कोशिश की गई. वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीएस चौहान के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे.

बता दें कि, घटना के दौरान जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे. अचानक एक बंदूकधारी ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. इस घटना में दोनों नेता पूरी तरह सुरक्षित रहे. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.