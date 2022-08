Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है. बताया जा रहा है कि ये बैठक गैर-स्थानीय लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर होगी. अभी हाल में ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में जम्मू-कश्मीर में रहने वाले प्रवासी लोगों के नाम भी मतदाता सूची में डाले जाएंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है.Also Read - Jammu and Kashmir: चुनाव आयोग ने कर दी ऐसी घोषणा कि गैर कश्मीरी लोगों के चेहरों पर आ गई बड़ी सी मुस्कान

जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने ट्वीट कर बताया कि सर्वदलीय बैठक 22 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी. सभी दलों के नेताओं को इस मीटिंग में शामिल होने के न्यौता दिया गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने सभी दलों से इस मीटिंग में शामिल होने की अपील की है.

Dr Farooq Abdullah has invited leaders of all political parties for a meeting to discuss the recent announcement by the J&K govt regarding inclusion of non-locals in the voter lists. He personally spoke to the leaders & requested them to attend the meet at 11 AM on Mon, 22nd Aug.

