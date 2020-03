श्रीनगरः नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने रविवार को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के सभी दलों से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर जेलों में रखे गए सभी लोगों को ‘मानवीय’ आधार पर वापस लाने के लिए केंद्र सरकार पर एकजुट होकर दबाव बनाने की अपील की.

शुक्रवार को रिहा होने के बाद अपने पहले बयान में वर्तमान लोकसभा सांसद अब्दुल्ला ने कहा, ‘ इससे पहले कि राजनीति हमें विभाजित करे, मैं राज्य के सभी दलों के नेताओं से अपील करता हूं कि केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर के बाहर जेलों में रखे गए सभी लोगों को वापस लाने के लिए एकजुट हो कर आह्वान करें.’

Farooq Abdullah, National Conference: While we would like to see them all released as soon as possible, pending that they should be shifted to J&K. This is a humanitarian demand & I hope others will join me in placing this demand in front of the government of India. https://t.co/cgOLFrIxmV

— ANI (@ANI) March 15, 2020