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पंजाब में हुए धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, बोले- हिंदुस्तान में ऐसे ब्लास्ट होते रहते हैं...
Farooq Abdullah on Punjab Blasts: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुला ने पंजाब में हुए धमाको को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है.
Farooq Abdullah on Punjab Blasts: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdulla) ने पंजाब में हुए हाल के धमाकों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं. उनका कहना था, “देश में ऐसे धमाके होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है.” उनका यह बयान सामने आते ही लोगों का ध्यान इस ओर गया और इस पर काफी चर्चा शुरू हो गई.
फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल रहा है. कई लोग उनके बयान पर अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोग इसे हल्के में लिया गया बयान मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सामान्य टिप्पणी बता रहे हैं. इंटरनेट पर इस मुद्दे को लेकर बहस चल रही है, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है.
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क्या हुआ था पंजाब में?
दरअसल, मंगलवार रात पंजाब के दो शहरों में धमाकों की खबर आई थी. पहला मामला जालंधर का है, जहां रात करीब 8 बजे बीएसएफ (BSF) के पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के बाहर एक स्कूटर में आग लग गई. इसके कुछ समय बाद दूसरा धमाका अमृतसर में हुआ. यह घटना रात करीब 10:50 बजे छावनी इलाके के पास खासा में सामने आई. इन दोनों घटनाओं ने लोगों को चौंका दिया.
राहत की बात भी सामने आई
हालांकि इन धमाकों में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है, जो थोड़ी राहत देने वाली बात है. लेकिन लगातार दो घटनाओं के कारण इलाके में डर का माहौल जरूर बन गया. लोग सतर्क हो गए हैं और आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं. ऐसे मामलों में भले नुकसान कम हो, लेकिन डर का असर लोगों पर साफ दिखाई देता है.
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जांच और सरकार की प्रतिक्रिया
इन घटनाओं के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के लिए एनआईए (NIA) की टीम भी मौके पर पहुंची है. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने इन धमाकों की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इन छोटी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जाएगा और इसकी पूरी जांच की जा रही है. साथ ही उन्होंने इशारा किया कि इसके पीछे किसी तरह का राजनीतिक मकसद भी हो सकता है.
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