नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) ने शुक्रवार को दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में प्राधिकारियों ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को मिलाद-उन-नबी के मौके पर नमाज पढ़ने के मकसद से घर से बाहर जाने से रोक दिया. इस मामले पर टिप्पणी के लिए प्रशासन का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सका.

J&K administration has blocked the residence of Party President Dr Farooq Abdullah and stopped him from offering prayers at Dargah Hazratbal. JKNC condemns this infringement of fundamental right to pray, especially on the auspicious occasion of Milad Un Nabi SAW.

— JKNC (@JKNC_) October 30, 2020