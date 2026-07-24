'फास्ट-ट्रैक कोर्ट, 10 साल जेल और...', जानिये पेपर लीक कानून को सख्त बनाने के लिए क्या है सरकार की तैयारी

CJP Protest: सरकार 'पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024' को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है. सोमवार 27 जुलाई को इसे लेकर संशोधन बिल पेश किए जाने की उम्मीद है.

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सोमवार 27 जुलाई को लोकसभा में संशोधन बिल पेश किए जाने की उम्मीद है.

NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की योजना बना रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी वीडियो संदेश में और कार्रवाई का वादा करने के बाद खबर है कि सरकार ‘पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024’ में संशोधन की योजना बना रही है. संशोधन का मकसद मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाया जाना है. NDTV ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया, शुक्रवार दोपहर (जुलाई, 24, 2026) को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी मिलने की संभावना है.

संभावित बदलावों के बारे में बताते हुए सूत्रों ने बताया कि कानून में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह पोस्ट किया था कि उन्होंने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया है.

सोमवार को पेश हो सकता संशोधन बिल

सूत्रों ने बताया कि इन बदलावों से पेपर लीक में शामिल आरोपियों के लिए जेल की सजा और जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं. अभी, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर लोगों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. मौजूदा कानून के तहत, जो सर्विस प्रोवाइडर किसी संभावित अपराध की जानकारी नहीं देते उन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऑर्गनाइज्ड क्राइम (संगठित अपराध) के मामलों में 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सोमवार (जुलाई, 27, 2026) को लोकसभा में संशोधन बिल पेश किए जाने की उम्मीद है.

राहुल गांधी ने क्या लगाये आरोप?

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि पिछले 10 सालों में 150 बार पेपर लीक हुए हैं और एक भी दोषी को सजा नहीं हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी कर वादा किया कि शुक्रवार (जुलाई, 24, 2026) को पेपर लीक मामलों में और कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद PM मोदी ने X पर यह पोस्ट किया.

PM मोदी ने वीडियो संदेश में छात्रों से क्या वादा किया?

PM मोदी ने वीडियो ट्वीट कर कहा, ‘दोस्तों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है. यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बहुत दुखद है. इसलिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं.’ उन्होंने कहा, ‘दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे जेल में हैं. हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी यह पक्का करना था कि छात्रों का एक भी साल बर्बाद न हो. परीक्षाएं तुरंत कराना बहुत ज़रूरी था. सरकार ने कम से कम 22 लाख छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी.’

वीडियो में PM मोदी ने कहा, ‘मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए निर्देश दिए थे. आज विभागों ने कड़ी मेहनत की और देर रात मुझे मंज़ूरी दी. कल कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी. कैबिनेट सदस्यों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जब संसद का दूसरा हफ्ता शुरू होगा तो हम उस बिल को जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश करेंगे.’