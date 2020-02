नई दिल्लीः फैक्टरी बंद होने की वजह से परेशान 44 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बेटी और बेटे की कथित रूप से हत्या करके रविवार को हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली. पुलिस ने यह जानकारी दी. घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है लेकिन पुलिस का दावा है कि मृतक मधुर मलानी छह महीने पहले अपनी सैंड-पेपर उत्पादन फैक्टरी बंद होने से वित्तीय संकट से गुजर रहा था और अवसादग्रस्त था. उन्होंने बताया कि मधुर के माता-पिता उसके परिवार की तब से आर्थिक मदद कर रहे थे.

पुलिस के मुताबिक मधुर अपनी पत्नी रूपाली, बेटी समीक्षा (14) और छह वर्षीय बेटे श्रेयांश के साथ दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रहता था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि रूपाली के घर पर नहीं रहने पर मधुर ने बच्चों की गला दबाकर या दम घोंटकर हत्या की. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा.’’

