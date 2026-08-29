EnglishHindi

पिता ने बीमार बेटे को मार डाला, दोस्त ने की मदद- दिल्ली ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा

Delhi Blind Murder: दिल्ली के दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 29, 2026, 1:44 PM IST
पिता ने बीमार बेटे को मार डाला, दोस्त ने की मदद- दिल्ली ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा
आरोपियों की पहचान 64 वर्षीय तालुकदार अंसारी और 49 वर्षीय मोहम्मद वसीम उर्फ ​​अकरम के तौर पर हुई है. (photo credit, IANS, for representation only)

Delhi Blind Murder: दिल्ली के एक ब्लाइंड मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया और उसे मार डाला. इस काम में आरोपी पिता की मदद उसके एक दोस्त ने की है. पुलिस ने एक 64 वर्षीय व्यक्ति और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. जान गंवाने वाले बेटे की उम्र 38 साल बताई जा रही है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों की पहचान 64 वर्षीय तालुकदार अंसारी और 49 वर्षीय मोहम्मद वसीम उर्फ ​​अकरम के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने एक सुनसान कंटेनर में ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई.

बबलू का कंटेनर

पुलिस के अनुसार, 23 अगस्त को शाम करीब 7:13 बजे एक अज्ञात शव के बारे में सूचना मिली. शव कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से करीब 500 मीटर पूर्व और कच्ची कॉलोनी, गली नंबर 1 के पास एनटीपीसी दीवार के नजदीक एक सुनसान कंटेनर में मिला, जिसे स्थानीय लोग बबलू का कंटेनर कहते हैं.

और पढ़ें: रक्षाबंधन पर थमी दिल्ली-NCR की रफ्तार, कालिंदी कुंज से मेरठ एक्सप्रेसवे तक रेंगती दिखीं गाड़ियां

कैसे हुई जांच और क्या पता चला

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस, खुफिया जानकारी और जमीनी स्तर पर जांच-पड़ताल का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जांच की. जांच करने वालों ने उस इलाके और उसके आस-पास लगे कई कैमरों की फुटेज देखी और कैमरे-दर-कैमरे के रास्ते से पीड़ित की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की.

कई दिनों तक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद, पुलिस को एक अहम सुराग मिला. फुटेज में पीड़ित को दो अन्य लोगों के साथ उस जगह की ओर जाते हुए देखा गया जहां बाद में उसका शव मिला. इसके बाद संदिग्धों का पता गोविंदपुरी की एक सिलाई फैक्ट्री में चला, जहां पुलिस ने तालुकदार अंसारी और मो. वसीम उर्फ ​​अकरम को पकड़ा.

पूछताछ के दौरान पता चला कि तालुकदार अंसारी का बेटा गुल हसन सिज़ोफ्रेनिया और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं से पीड़ित था. आरोपियों ने गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने एक सुनसान कंटेनर तक अपने साथ चलने के लिए राजी किया. वहां पहुंचने के बाद वसीम ने पत्थर से गुल हसन पर हमला किया. घटना के दौरान तालुकदार अंसारी ने भी अपने बेटे के साथ मारपीट की. इसके बाद बेकार कपड़ों से बनी रस्सी से गला घोंटकर पीड़ित की हत्या कर दी गई. फिर आरोपी शव को उस सुनसान कंटेनर में छोड़कर इलाके से चले गए.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अपराध से जुड़ी कई चीजें बरामद की गईं. हमले में इस्तेमाल किया गया कंक्रीट का पत्थर, घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए खून से सने कपड़े और पीड़ित का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी शामिल हैं.

पुलिस ने कहा कि हत्या के पीछे की पूरी वजह का पता लगाने, फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों के जरिए घटनाओं के कथित क्रम की पुष्टि करने, अंतिम मेडिकल राय लेने और मामले के लिए जरूरी अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए आगे की जांच चल रही है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.