आखिरी सांस तक बेटियों का इंतजार करते रहे पिता, 5100 रुपये भेजकर Video Call पर कराया अंतिम संस्कार

हरियाणा के सोनीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को भावुक कर दिया. 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वृद्धाश्रम में बिताए. वह लंबे समय से बीमार थे और आखिरी समय तक अपनी बेटियों के आने का इंतजार करते रहे. लेकिन उनकी तीनों बेटियां उनसे मिलने नहीं पहुंचीं. शिवचरण गुप्ता का निधन होने के बाद भी बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुईं. उन्होंने Video Call के जरिए पिता की अंतिम विदाई देखी. यह घटना रिश्तों में बढ़ती दूरियों पर कई सवाल खड़े कर रही है. वृद्धाश्रम प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने मिलकर उनकी अंतिम यात्रा की पूरी जिम्मेदारी निभाई.
जानकारी के मुताबिक, शिवचरण रामरतन गुप्ता महाराष्ट्र के रहने वाले थे और एक समय बड़े कपड़ा व्यापारी थे. करीब डेढ़ साल पहले वह अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने आए थे. उनकी तीन बेटियां हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं था. उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई और अपने पैरों पर खड़ा किया. इनमें से दो बेटियां अध्यापिका हैं. कुछ समय पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था. पत्नी के जाने के बाद वह अकेले ही वृद्धाश्रम में रहने लगे. आश्रम के लोग ही उनके परिवार की तरह उनका ध्यान रखते थे. बीमारी बढ़ने के साथ उनकी सेहत लगातार खराब होती चली गई.
वृद्धाश्रम के संचालक आनंद कुमार ने बताया कि करीब 20 दिन पहले शिवचरण गुप्ता की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी. इसके बाद उनकी तीनों बेटियों अनिता, निशा और प्रिया को फोन कर जानकारी दी गई. आश्रम की ओर से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा. शिवचरण गुप्ता पहले अपने मोबाइल से बेटियों से बात कर लिया करते थे, लेकिन बीमारी बढ़ने के बाद फोन आने भी बंद हो गए. जब उनका निधन हुआ तो बेटियों को फिर सूचना दी गई. आश्रम प्रबंधन ने यह भी कहा कि अगर वे आ रही हैं तो अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए रोका जा सकता है. इसके बावजूद किसी ने आने की पुष्टि नहीं की.
शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी अनिता नेपाल में अध्यापिका हैं. दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती हैं, जबकि सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती हैं. वृद्धाश्रम प्रबंधन के मुताबिक, तीनों बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आईं. बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजे और पिता का अंतिम संस्कार पूरे रीति-रिवाज से कराने को कहा. इसके बाद Video Call के जरिए तीनों बेटियों को अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई. इतना ही नहीं, उन्होंने बाद में अंतिम संस्कार का वीडियो भी भेजने का अनुरोध किया. इस घटना ने कई लोगों को भावुक कर दिया और सोशल Media पर भी इसकी चर्चा होने लगी.
वृद्धाश्रम संचालक ने बताया कि पहले बेटियों ने पिता की अस्थियां सुरक्षित रखने को कहा था. बाद में उन्होंने बताया कि उनके पास आने का समय नहीं है और आश्रम प्रबंधन ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दे. इसके बाद समाज के लोगों और वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों ने मिलकर शिवचरण रामरतन गुप्ता का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया. उन्होंने ही अंतिम यात्रा से लेकर सभी धार्मिक रस्में पूरी कीं. यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जिन माता-पिता ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की, कई बार उन्हें बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अकेलापन झेलना पड़ता है. रिश्तों की यह कहानी लोगों के दिलों को छू रही है और परिवार की जिम्मेदारियों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है.
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