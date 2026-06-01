  • Hindi
  • India Hindi
  • Fathers Dream Ends In Tragedy Rajasthan Farmer Brings Daughters Body Back Home Heartbreaking Story

बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बेच दी पुश्तैनी जमीन, फिर उसका शव लेकर राजस्थान लौटा किसान- रुला देगी कहानी

Delhi Building Collapse: दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो के पास सैदुलाजाब में बिल्डिंग गिरने से मारे गये छह लोगों में राजस्थान के अलवर जिले की डॉक्टर एकता भी थी.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 1, 2026, 5:24 PM IST
Ambulance Generic

Delhi Building Collapse: किसी भी माता-पिता के लिए सबसे दर्दनाक और असहनीय क्षण वह होता है, जब उसे जीते जी अपने बच्चे का शव देखना पड़े. राजस्थान के अलवर जिले से ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सामने आया है. पांच साल पहले, रमेश चंद ने राजस्थान के अलवर में अपने पारिवारिक जमीन का एक हिस्सा बेच दिया था, ताकि उनकी बेटी एकता डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सके. रमेश चंद ने सालों से यह कल्पना की थी कि एक दिन उनकी बेटी एकता सफेद कोट पहनेगी, मरीजों को ठीक करेगी और परिवार की किस्मत बदल देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

‘दोपहर को बहुत खुश थी एकता’

बीते रविवार (31 मई) की शाम करीब 4 बजे, जब बचाव कर्मियों ने साउथ दिल्ली में साकेत के पास सैदुलाजब में गिरी चार मंजिला इमारत के मलबे से एकता की बॉडी निकाली, तो रमेश टूट गए. Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 साल की यह लड़की शनिवार रात (30 मई) को गिरी इमारत में मारे गए छह लोगों में से एक थी. रमेश चंद ने कहा, ‘दोपहर, हमने फोन पर करीब 15 मिनट बात की… हमने कुछ टेस्ट के बारे में बात की, जिसके बारे में उसने कहा कि वे ठीक हो गए थे. वह बहुत खुश थी.’

और पढ़ें: दिल्ली में मौत का मलबा! साकेत मेट्रो के पास कुछ सेकंड में बिखर गई 5 मंजिला बिल्डिंग, अब भी रेस्क्यू जारी- 6 लोगों की गई जान

भागे-भागे दिल्ली पहुंचे थे रमेश चंद

उन्होंने कहा कि कुछ घंटों बाद, रात करीब 9 बजे उन्हें एकता के एक दोस्त का फोन आया कि सैदुलाजब में एक बिल्डिंग गिर गई है. एकता, जो बिल्डिंग के बगल वाली कैंटीन (आंटी वाला किचन) में डिनर के लिए गई थी, गायब थी और उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था. रमेश अलवर से भागे और आधी रात के आसपास दिल्ली पहुंचे. उन्हें इसकी उम्मीद थी कि उनकी बेटी को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा.

कुछ ही दिनों में था 25वां जन्मदिन

हादसे वाली जगह पर, राहत-बचावकर्मियों की हर हरकत रमेश चंद को उम्मीद की किरण दिखाती थी. मलबे से निकलते हर स्ट्रेचर को देखकर वह ऊपर देखने को मजबूर हो जाते थे. लगभग 19 घंटे तक, वह इंतजार करते रहे और भगवान से एक ही गुहार लगाते रहे, ‘प्लीज मेरी बेटी को बचा लो’. इस दौरान एकता के कुछ दोस्त और क्लासमेट्स उन्हें दिलासा देते रहे. उन्होंने बताया कि उसका 25वां जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में था. परिवार के लोग उसके घर लौटने के प्लान पर बात कर रहे थे.

FMGE की तैयारी कर रही थी एकता

रमेश चंद ने बताया, ‘साल 2020 में जब एकता के लिए विदेश में मेडिसिन की पढ़ाई करने का मौका आया, तो उसके पिता ने अपनी कुछ जमीन बेच दी. पैसे की तंगी के बावजूद, एकता ने किर्गिस्तान में अपनी पढ़ाई के लिए परिवार की जमीन दी. उन्होंने बताया कि वह हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी.’

एकता फिर अपने पांच साल के MBBS कोर्स के बाद भारत लौट आई और पिछले एक साल से दिल्ली में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) की तैयारी कर रही थी, जो देश में प्रैक्टिस करने के इच्छुक विदेश में ट्रेंड डॉक्टरों के लिए जरूरी लाइसेंसिंग टेस्ट है. घर से दूर रहने के बावजूद, एकता अपने परिवार की दुनिया का सेंटर बनी रही. उसकी एक दोस्त ने कहा, ‘जब भी उनके गांव के स्टूडेंट दिल्ली आते थे, तो उसके पिता घर का बना घी, मिठाई और उसका पसंदीदा खाना उनके जरिए भेजते थे.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.