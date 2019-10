पटना: भारी बारिश और पुनपुन नदी में उफान के चलते पटना में जलभराव कई दिनों से बरकरार है. ठहरे हुए पानी में मच्छरों के पनपने से बिहार की राजधानी में डेंगू का प्रकोप फैलने की आंशका बढ़ गई है. आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, बीते चार दिनों में बुखार के 640 मरीज जांच में डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं. अनाधिकारिक तौर पर बताया गया है कि पटना शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या 800 तक पहुंच सकती है. चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, पटना के जिन इलाकों में जलभराव है, वहां डेंगू तेजी से फैल रहा है.

Sanjay Kumar, Principal Secretary Health, Bihar: According to a team of experts from National Institute of Malaria Research & Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences, Patna, there is no indication of an outbreak of a vector-borne disease in Patna. pic.twitter.com/L3ZsD4LzG2

— ANI (@ANI) October 6, 2019