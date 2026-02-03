Hindi India Hindi

February School Holidays 2026 India Full List Amid Class 10th 12th Board Exams

February School Holidays 2026: फरवरी में इन तारीखों को बंद रहेंगे स्कूल! छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

February School Holidays 2026: इस महीने देशभर में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि फरवरी में स्कूल कब-कब बंद रहेंगे, पूरी लिस्ट देखें.

भारत के स्कूलों के लिए फरवरी का महीना बेहद अहम रहता है, क्योंकि इसी महीने में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की शुरूआत होती है. यही वजह है कि सभी छात्र जमकर पढ़ाई करते है ताकि फाइनल एग्जाम में नंबर अच्छे आ सकें. इसी को ध्यान में रखकर स्कूल अक्सर अन्य काक्षाओ की बंद कर देते हैं या उनकी पढ़ाई कम होती है. लेकिन सभी छात्रों को यह पता होना चाहिए कि जब तक स्कूल या बोर्ड खुद छुट्टी की घोषणा नहीं करते है, तब तक इसे आधिकारिक छुट्टी नहीं मानना चाहिए.

फरवरी में स्कूल छुट्टियों का नया अपडेट

वैसे तो गर्मी या सर्दी की छुट्टियों की तरह फरवरी में कोई लंबी छुट्टियां नहीं देखने को मिलता है. हालांकि फेस्टिवल की वजह से छात्रों को कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन फरवरी में स्कूल बंद रहने के नियम पूरे भारत में एक तरह का बिल्कुल नहीं है. छुट्टियां इस प्रकार से होती है कि राज्य सरकार का कैलेंडर कैसा है और स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई या किस राज्य बोर्ड के शामिल है.

जानें फरवरी में कब-कब रहेगी छुट्टी

कोई बड़ा या अहम फेस्टिवल होने की वजह से छुट्टी होती है या फिर स्कूल को रविवार के दिन को बंद रखा जाता है. कई स्कूलों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी छुट्टी रहती है. फरवरी में स्कूल की छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां पर देख सकें हैं.

फरवरी में इन दिनों स्कूल बंद रहेंगे

1 फरवरी 2026 (रविवार) – गुरु रविदास जयंती (चुनिंदा राज्यों में इस दिन छुट्टी रहती है)

12 फरवरी 2026 – स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती (कुछ इलाकों में ही सीमित छुट्टियां होंगी)

14 फरवरी 2026 (शनिवार) – दूसरा शनिवार ( देश के कई स्कूलों में इस दिन छुट्टी रहती है)

15 फरवरी 2026 (रविवार) – महा शिवरात्रि – (अधिकांश स्कूलों में छुट्टी रहती है)

19 फरवरी 2026 – शिवाजी महाराज जयंती – (देश के कई राज्यों में इसे छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है)

22 फरवरी 2026 (रविवार) – हर हफ्ते होने वाली छुट्टी

28 फरवरी 2026 (शनिवार) – चौथा शनिवार (इस दिन कई स्कूलों में छुट्टी रहती है)

बता दें कि सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि इस महीने से जुड़ी छुट्टियों की लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने स्कूल से कनेक्ट हो या उसी आधार पर छुट्टी करें.