नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सोमवार को कहा कि जेएनयू छात्रों का विरोध जारी रखना उचित नहीं है क्योंकि शुल्क वृद्धि का मुद्दा सुलझाया जा चुका है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”जेएनयू के छात्रों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद जेएनयू के शुल्क संबंधी मुद्दों का समाधान हो चुका है.”

मंत्री निशंक ने कहा, ”छात्रों की मुख्य मांग सेवा और सुविधा शुल्कों में वृद्धि तथा अन्य संबंधित मुद्दों का अब निपटारा किया जा चुका है. इसलिए छात्रों द्वारा प्रदर्शन जारी रखना उचित नहीं है.”

जेएनयू के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सोमवार को फीस वृद्धि के मुद्दे पर प्रशासन के साथ टकराव के बीच कक्षाओं का बहिष्कार किया. कक्षाएं सोमवार को शुरू होने वाली थीं, लेकिन सामूहिक बहिष्कार के कारण शुरू नहीं हो पाईं

विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र प्रशांत कुमार ने कहा कि स्नातकोत्तर और स्नातक के विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है. कुमार ने कहा, कुलपति ने विभिन्न केंद्रों को समय सारिणी तैयार करने के लिए लिखा है, लेकिन इस संबंध में बात आगे नहीं बढ़ी. कक्षा आज शुरू नहीं हुईं, लेकिन एक दो दिन में शुरू हो सकती हैं.

