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20 बार मारा चाकू... दिल्ली एनसीआर में स्कूल में घुसकर 30 साल की महिला टीचर की हत्या

Faridabad: फरीदाबाद के एक निजी स्कूल में 30 साल की शिक्षिका की हत्या की वारदात हुई है. हमलावर ने सफेद कपड़े से अपना चेहरा ढंका हुआ था.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 3, 2026, 4:12 PM IST
20 बार मारा चाकू... दिल्ली एनसीआर में स्कूल में घुसकर 30 साल की महिला टीचर की हत्या
हमलावर सुबह 9:30 बजे से 9:40 बजे के बीच मुख्य गेट से स्कूल में घुसा. (photo credit, AI, for representation only)
  • फरीदाबाद के गांव सिकरोना में वारदात
  • मृतका की पहचान संध्या के रूप में हुई है
  • वह सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थीं
  • हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है

Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद के सिकरौना में एक प्राइवेट स्कूल में सोमवार को एक महिला टीचर की हत्या हो गई. पुलिस ने बताया कि मारी गई शिक्षिका 30 साल की थीं. दो बच्चों की मां थीं. उन पर नकाब पहने एक हमलावर ने हमला किया था. एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावर ने टीचर को उनकी क्लास से बाहर खींचा और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि टीचर की गर्दन और छाती पर बहुत तेजी से कम से कम 18 से 20 बार चाकू मारा गया. बताया जा रहा है कि शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर ने चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था. मृतका की पहचान संध्या के रूप में हुई है. वह सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थीं.

कब हुई यह घटना?

हमलावर सुबह 9:30 बजे से 9:40 बजे के बीच मुख्य गेट से स्कूल में घुसा. रिपोर्ट के मुताबिक, उसने कुछ देर अंदर इंतजार किया. फिर उसने टीचर के बारे में पूछा. जैसे ही टीचर बात करने के लिए बाहर आईं, हमलावर ने उन्हें खींचा और चाकू निकालकर कई बार वार किए. जब टीचर के साथी उनकी चीखें सुनकर उन्हें बचाने के लिए दौड़े, तो हमलावर ने उन्हें भगा दिया. इसके बाद फिर से टीचर की गर्दन पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया. अंत में टीचर जमीन पर गिर गईं.

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फरीदाबाद के सेक्टर-58 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर केवल सिंह ने बताया कि जब साथी टीचर को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले गए, तो हमलावर भाग गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मौजूद है सीसीटीवी फुटेज

पुलिस ने बताया कि हत्या का CCTV फुटेज सामने आया है और वे हमलावर की पहचान करके उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं. हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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