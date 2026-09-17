त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 1 अक्टूबर से इन रूट्स पर चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, आज ही नोट कर लें टाइमिंग

त्योहारों में घर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. कुछ दिनों पहले ही रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मौके पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी. नॉर्दर्न रेलवे के अनुसार, इनमें से कुछ स्पेशल ट्रेनें 1 अक्टूबर से चलने लगेंगी. रेलवे के ऑफिशियल X हैंडल पर की गई एक पोस्ट के अनुसार, इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन दिसंबर तक किया जाएगा.
|ट्रेन नंबर
|रूट
|चलने के दिन
|संचालन अवधि
|04072
|नई दिल्ली → सुपौल
|रोज़ाना
|1 अक्टूबर – 28 नवंबर
|04071
|सुपौल → नई दिल्ली
|रोज़ाना
|3 अक्टूबर – 30 नवंबर
|04212
|सुल्तानपुर → लोकमान्य तिलक टर्मिनस
|बुधवार
|21 अक्टूबर – 11 नवंबर
|04211
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस → सुल्तानपुर
|गुरुवार
|22 अक्टूबर – 12 नवंबर
|04226
|वाराणसी → लोकमान्य तिलक टर्मिनस
|गुरुवार
|22 अक्टूबर – 12 नवंबर
|04225
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस → वाराणसी
|शुक्रवार
|23 अक्टूबर – 13 नवंबर
|04314
|योग नगरी ऋषिकेश → मुजफ्फरपुर
|रविवार और गुरुवार
|1 अक्टूबर – 29 नवंबर
|04313
|मुजफ्फरपुर → योग नगरी ऋषिकेश
|सोमवार और शुक्रवार
|2 अक्टूबर – 30 नवंबर
|04052
|नई दिल्ली → हावड़ा
|शुक्रवार
|2 अक्टूबर – 27 नवंबर
|04051
|हावड़ा → नई दिल्ली
|रविवार
|4 अक्टूबर – 29 नवंबर
|04062
|आनंद विहार टर्मिनल → भागलपुर
|रोज़ाना
|10 अक्टूबर – 25 नवंबर
|04061
|भागलपुर → आनंद विहार टर्मिनल
|रोज़ाना
|11 अक्टूबर – 26 नवंबर
|04312
|योग नगरी ऋषिकेश → कोलकाता
|शुक्रवार
|16 अक्टूबर – 20 नवंबर
|04311
|कोलकाता → योग नगरी ऋषिकेश
|रविवार
|18 अक्टूबर – 22 नवंबर
|04624
|अमृतसर → कोलकाता
|बुधवार
|7 अक्टूबर – 25 नवंबर
|04623
|कोलकाता → अमृतसर
|शनिवार
|10 अक्टूबर – 28 नवंबर
|04668
|अमृतसर → बरौनी
|रविवार
|4 अक्टूबर – 29 नवंबर
|04667
|बरौनी → अमृतसर
|मंगलवार
|6 अक्टूबर – 1 दिसंबर
त्योहारों के दौरान दिल्ली से जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. नई दिल्ली-सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के 118 ट्रिप होंगे. ट्रेन नंबर 04072 नई दिल्ली से रात 9:35 बजे चलेगी, जबकि 04071 सुपौल से सुबह 7:45 बजे रवाना होगी. आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर स्पेशल ट्रेन के 94 ट्रिप होंगे. ट्रेन 04062 आनंद विहार से दोपहर 12 बजे और 04061 भागलपुर से शाम 4:30 बजे चलेगी. नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 18 ट्रिप करेगी. 04052 नई दिल्ली से शाम 6:15 बजे और 04051 हावड़ा से रात 1:40 बजे रवाना होगी.
नॉर्दर्न रेलवे ने योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन के 36 ट्रिप और योग नगरी ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल ट्रेन के 12 ट्रिप की घोषणा की है. वहीं, अमृतसर-कोलकाता-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 16 ट्रिप और अमृतसर-बरौनी-अमृतसर स्पेशल ट्रेन 18 ट्रिप करेगी. इन ट्रेनों के रास्ते में कई स्टॉपेज भी होंगे. मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए सुल्तानपुर और वाराणसी से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. सुल्तानपुर-LTT और वाराणसी-LTT ट्रेनें आठ-आठ ट्रिप करेंगी. ये ट्रेनें लखनऊ के रास्ते जाएंगी और कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, इटारसी, रानी कमलापति, नासिक रोड, कल्याण, इगतपुरी और ठाणे जैसे स्टेशनों पर रुकेंगी. वाराणसी वाली ट्रेन का सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी में भी स्टॉपेज होगा.
नॉर्दर्न रेलवे ने चार मौजूदा स्पेशल ट्रेनों की सेवा भी बढ़ा दी है. 04090 नई दिल्ली-दानापुर ट्रेन अब 20 नवंबर तक चलेगी, जबकि 04089 दानापुर-नई दिल्ली ट्रेन 21 नवंबर तक चलेगी. दोनों ट्रेनों के आठ-आठ एकस्ट्रा ट्रिप होंगे. इसी तरह, 02877 रांची-आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन 28 नवंबर तक और 02878 आनंद विहार टर्मिनल-रांची ट्रेन 29 नवंबर तक चलेगी. इन दोनों ट्रेनों के भी नौ-नौ अतिरिक्त ट्रिप होंगे. यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए यात्री रेलमदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं या इंडियन रेलवे की पूछताछ वेबसाइट देख सकते हैं.
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