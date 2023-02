जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में भूस्खलन से कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त, सोनमर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरूद्ध हो गया है. भूस्खलन के कारण कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए. एसडीएम जावेद अहमद राठेर ने बताया कि भूस्खलन के कारण कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई मगर कोई जनहानि नहीं हुई. सभी सुरक्षा एजेसी मौके पर पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. रात भर मलबे को हटाने का अभियान जारी रहा और सुबह फिर से अभियान शुरू किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, गंदरबल जिले के सोनमर्ग के रेजिन, गगनगीर क्षेत्र में रविवार को भूस्खलन के कारण कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए. स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया.