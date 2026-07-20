FIFA winners history: 2026 में स्पेन ने जीता दूसरा खिताब, 1930 में शुरू हुआ था फीफा वर्ल्ड-कप का चलन, जानें 96 साल में कितने देश बने चैंपियन

FIFA World Cup Winners List 1930 to 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीत लिया है. 1930 से शुरू हुए इस महाकुंभ के 96 साल के इतिहास में अब तक केवल 8 देश ही चैंपियन बन पाए हैं. देखें किस देश ने कितनी बार उठाई है चमचमाती ट्रॉफी...

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फीफा वर्ल्ड कप विनर हिस्ट्री

2026 में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया,

1930 में उरुग्वे से शुरू हुए इस महाकुंभ के 96 साल के इतिहास में अब तक कुल 23 वर्ल्ड कप आयोजित किए जा चुके हैं,

फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का गौरव दुनिया के केवल 8 देशों को ही हासिल हुआ है,

पीली जर्सी वाली ब्राजीलियाई टीम आज भी 5 वर्ल्ड कप खिताबों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर काबिज है,

FIFA world cup winner list history: रविवार, 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. फेरान टोरेस के निर्णायक गोल की बदौलत स्पेन ने विश्व फुटबॉल में अपना दबदबा एक बार फिर साबित कर दिया है. इस जीत के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल पुराने इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. साल 1930 में उरुग्वे से शुरू हुआ फुटबॉल का यह सबसे बड़ा सफर आज 2026 तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग एक सदी के इस सफर में दुनिया के सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जो इस चमचमाती सुनहरी ट्रॉफी को अपने घर ले जाने में कामयाब रहे हैं? आइए जानते हैं वर्ल्ड कप के इतिहास और विजेताओं की पूरी कहानी…

स्पेन ने रचा इतिहास, फ्रांस-उरुग्वे की बराबरी की

2010 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर नीदरलैंड को हराकर पहली बार विश्व विजेता बनने वाली स्पेनिश टीम ने 2026 में इतिहास दोहरा दिया है. इस जीत के साथ स्पेन अब फ्रांस 1998, 2018 और उरुग्वे 1930, 1950 के क्लब में शामिल हो गया है, जिनके नाम 2-2 वर्ल्ड कप खिताब हैं. वहीं अर्जेंटीना का लगातार दूसरा और कुल चौथा वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम 2026 की उपविजेता रही.

96 सालों का इतिहास और सिर्फ 8 चैंपियन देश

फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और हर चार साल में होने वाले इस महाकुंभ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेती हैं. हालांकि, इस ट्रॉफी को जीतना किसी सपने के सच होने जैसा है. 1930 से लेकर 2026 तक कुल 23 बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है, लेकिन चैंपियन बनने का गौरव केवल इन 8 देशों को ही हासिल हुआ है,

ब्राजील (Brazil): 5 बार

जर्मनी (Germany): 4 बार

इटली (Italy): 4 बार

अर्जेंटीना (Argentina): 3 बार

फ्रांस (France): 2 बार

उरुग्वे (Uruguay): 2 बार

स्पेन (Spain): 2 बार (2010 और 2026)

इंग्लैंड (England): 1 बार

ब्राजील आज भी है फुटबॉल का किंग

भले ही पीले और नीले रंग की जर्सी वाली ब्राजीलियाई टीम पिछले 24 सालों से कोई वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन 5 ऐतिहासिक खिताबों 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 के साथ ब्राजील आज भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर काबिज है. महान फुटबॉलर पेले इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्राजील को तीन बार 1958, 1962, 1970 चैंपियन बनाने में भूमिका निभाई थी. ब्राजील के बाद इटली और जर्मनी 4-4 खिताबों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.

फीफा वर्ल्ड कप विजेताओं की लिस्ट

नीचे दी गई टेबल में आप 1930 में खेले गए पहले वर्ल्ड कप से लेकर 2026 तक के सभी चैंपियंस, उपविजेताओं और फाइनल स्कोर की पूरी लिस्ट देख सकते हैं…