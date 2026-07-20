FIFA winners history: 2026 में स्पेन ने जीता दूसरा खिताब, 1930 में शुरू हुआ था फीफा वर्ल्ड-कप का चलन, जानें 96 साल में कितने देश बने चैंपियन

FIFA world cup winner list history: रविवार, 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. फेरान टोरेस के निर्णायक गोल की बदौलत स्पेन ने विश्व फुटबॉल में अपना दबदबा एक बार फिर साबित कर दिया है. इस जीत के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल पुराने इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. साल 1930 में उरुग्वे से शुरू हुआ फुटबॉल का यह सबसे बड़ा सफर आज 2026 तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग एक सदी के इस सफर में दुनिया के सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जो इस चमचमाती सुनहरी ट्रॉफी को अपने घर ले जाने में कामयाब रहे हैं? आइए जानते हैं वर्ल्ड कप के इतिहास और विजेताओं की पूरी कहानी…
2010 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर नीदरलैंड को हराकर पहली बार विश्व विजेता बनने वाली स्पेनिश टीम ने 2026 में इतिहास दोहरा दिया है. इस जीत के साथ स्पेन अब फ्रांस 1998, 2018 और उरुग्वे 1930, 1950 के क्लब में शामिल हो गया है, जिनके नाम 2-2 वर्ल्ड कप खिताब हैं. वहीं अर्जेंटीना का लगातार दूसरा और कुल चौथा वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम 2026 की उपविजेता रही.
फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और हर चार साल में होने वाले इस महाकुंभ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेती हैं. हालांकि, इस ट्रॉफी को जीतना किसी सपने के सच होने जैसा है. 1930 से लेकर 2026 तक कुल 23 बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है, लेकिन चैंपियन बनने का गौरव केवल इन 8 देशों को ही हासिल हुआ है,
भले ही पीले और नीले रंग की जर्सी वाली ब्राजीलियाई टीम पिछले 24 सालों से कोई वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन 5 ऐतिहासिक खिताबों 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 के साथ ब्राजील आज भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर काबिज है. महान फुटबॉलर पेले इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्राजील को तीन बार 1958, 1962, 1970 चैंपियन बनाने में भूमिका निभाई थी. ब्राजील के बाद इटली और जर्मनी 4-4 खिताबों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.
नीचे दी गई टेबल में आप 1930 में खेले गए पहले वर्ल्ड कप से लेकर 2026 तक के सभी चैंपियंस, उपविजेताओं और फाइनल स्कोर की पूरी लिस्ट देख सकते हैं…
|वर्ष
|विजेता
|उपविजेता (परिणाम)
|1930
|उरुग्वे
|अर्जेंटीना (4-2)
|1934
|इटली
|चेकोस्लोवाकिया (2-1)
|1938
|इटली
|हंगरी (4-2)
|1950
|उरुग्वे
|ब्राजील (2-1)
|1954
|पश्चिम जर्मनी
|हंगरी (3-2)
|1958
|ब्राजील
|स्वीडन (5-2)
|1962
|ब्राजील
|चेकोस्लोवाकिया (3-1)
|1966
|इंग्लैंड
|पश्चिम जर्मनी (4-2)
|1970
|ब्राजील
|इटली (4-1)
|1974
|पश्चिम जर्मनी
|नीदरलैंड्स (2-1)
|1978
|अर्जेंटीना
|नीदरलैंड्स (3-1)
|1982
|इटली
|पश्चिम जर्मनी (3-1)
|1986
|अर्जेंटीना
|पश्चिम जर्मनी (3-2)
|1990
|पश्चिम जर्मनी
|अर्जेंटीना (1-0)
|1994
|ब्राजील
|इटली (0-0, पेनल्टी में 3-2)
|1998
|फ्रांस
|ब्राजील (3-0)
|2002
|ब्राजील
|जर्मनी (2-0)
|2006
|इटली
|फ्रांस (1-1, पेनल्टी में 5-3)
|2010
|स्पेन
|नीदरलैंड्स (1-0)
|2014
|जर्मनी
|अर्जेंटीना (1-0)
|2018
|फ्रांस
|क्रोएशिया (4-2)
|2022
|अर्जेंटीना
|फ्रांस (3-3, पेनल्टी में 4-2)
|2026
|स्पेन
|अर्जेंटीना (1-0)
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