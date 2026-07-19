FIFA World Cup 2026: फैंस के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और होटल

FIFA World Cup 2026: खाने-पीने की जगहों और कैफे का देर रात तक खुला रहना फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर है. उन्हें एक साथ जमा होने, अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाने और फीफा के ग्रैंड फिनाले का जश्न मनाने का मौका मिलेगा, जिससे यह पल यादगार बन जाएगा.

Written by: Ikramuddin
Published: July 19, 2026, 11:37 PM IST
FIFA World Cup 2026: फैंस के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और होटल
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना और स्पेन के बीच रविवार देर रात (भारतीय समय के अनुसार) फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाना है. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे राज्य में खाने-पीने की जगहों, रेस्टोरेंट और होटलों को सुबह 4 बजे तक खुले रहने की इजाजत दे दी है. यह फैसला ‘नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एनआरएआई) की औपचारिक अपील के बाद लिया गया है. एसोसिएशन ने रेस्टोरेंट, बार और होटलों के खुलने का समय 20 जुलाई की सुबह तक बढ़ाने की मांग की थी, ताकि फैंस फीफा वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट देख सकें. फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज फुटबॉल फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. वे इस बड़े इवेंट को देखने के लिए शहर के रेस्टोरेंट और होटलों में पूछताछ कर रहे हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने दी छूट

खाने-पीने की जगहों और कैफे का देर रात तक खुला रहना फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर है. उन्हें एक साथ जमा होने, अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाने और फीफा के ग्रैंड फिनाले का जश्न मनाने का मौका मिलेगा, जिससे यह पल यादगार बन जाएगा. रविवार को जारी एक आदेश में, महाराष्ट्र सरकार ने होटलों के खुलने के समय में ढील दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं. आदेश में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए परिसर के अंदर और बाहर पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम करें और शोर-शराबे को तय सीमा के भीतर रखें.

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दिल्ली सरकार भी कर चुकी है घोषणा

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने भी फुटबॉल फैंस के अनुभव को यादगार बनाने के लिए रेस्टोरेंट और कैफे के लिए इसी तरह की एक बार की छूट की घोषणा की थी. समय बढ़ाने से रेस्टोरेंट, कैफे और पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में से एक के लिए ज्यादा लोग आएंगे. (आईएएनएस)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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