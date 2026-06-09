FIFA World Cup 2026 से पहले Zee का बड़ा दांव! करोड़ों फुटबॉल फैंस के लिए तैयार किया हाईटेक स्ट्रीमिंग सिस्टम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्ट से पहले जी एंटरटेनमेंट ने अपनी डिजिटल एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी को मजबूत किया है. कंपनी का दावा है कि नए सिस्टम की मदद से करोड़ों दर्शकों को बिना रुकावट और सुरक्षित लाइव स्ट्रीमिंग अनुभव मिलेगा.

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FIFA World Cup 2026: फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ FIFA World Cup 2026 को लेकर दुनिया भर के खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ता जा रहा है. भारत में भी इस टूर्नामेंट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने विश्व कप के ब्रॉडकास्ट को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. कंपनी ने दावा किया है कि उसने अपने डिजिटल और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स को बड़े लेवल पर अपग्रेड किया है ताकि दर्शकों को बेहतर और निर्बाध अनुभव मिल सके.

कंपनी के अनुसार, FIFA World Cup 2026 के दौरान करोड़ों दर्शकों के एक साथ जुड़ने की संभावना को देखते हुए तकनीकी ढांचे को काफी मजबूत बनाया गया है. विशेष रूप से Zee5 और Unite8 Sports प्लेटफॉर्म्स को इस तरह तैयार किया गया है कि भारी ट्रैफिक के बावजूद स्ट्रीमिंग प्रभावित न हो. जी का कहना है कि उसने अपने सर्वर नेटवर्क, डेटा प्रबंधन प्रणाली और बैकअप मैकेनिज्म को पहले से कहीं ज्याजा सक्षम बनाया है. इससे अचानक बढ़ने वाले दर्शकों के दबाव को आसानी से संभाला जा सकेगा. साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग और एडवांस ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम के जरिए किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकेगा.

सुरक्षा पर भी फोकस

केवल तकनीकी मजबूती ही नहीं, बल्कि कंटेंट सुरक्षा पर भी कंपनी ने विशेष ध्यान दिया है. ऑनलाइन पायरेसी को रोकने के लिए ज़ी को दिल्ली हाई कोर्ट से डायनामिक इंजंक्शन भी प्राप्त हुआ है. इस कानूनी सुरक्षा के तहत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए जा सकते हैं कि अवैध रूप से मैच दिखाने वाली वेबसाइटों और उनके मिरर प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक किया जाए.

कंपनी का मानना है कि इस कदम से दर्शक केवल प्लेटफॉर्म्स की मदद से ही मैचों का आनंद ले सकेंगे और प्रसारण अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. खेल प्रसारण उद्योग में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. ज़ी के अधिकारियों के अनुसार, FIFA World Cup जैसे विशाल आयोजन के लिए केवल अच्छी तकनीक ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मजबूत संचालन व्यवस्था और निरंतर निगरानी भी जरूरीत होती है. इसी वजह से कंपनी ने तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन से जुड़ी टीमों के बीच अच्छे से कॉर्डिनेशन किया है.