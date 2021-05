Virologist Shahid Jameel quits govt’s genome mapping group: कोरोना संकट के बीच जानेमाने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने सरकार के सलाहकार समूह के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है. वह Indian SARS-COV-2 Genomics Consortia (INSACOG) को बनाए गए समूह के अध्यक्ष थे. यह समूह देश में जिनोम सिक्वेसिंग के कामों का संयोजन करता था. Also Read - Bihar/Patna Lockdown New Guidelines: बढ़ा कोरोना का प्रकोप तो बदले लॉकडाउन के नियम, अब सिर्फ चार घंटे ही खुलेंगी दुकानें

INSACOG का गठन इसी साल जनवरी में किया गया था. इसका मकसद देश में SARS-CoV2 वायरस और इसके विभिन्न वैरिएंट्स की जिनोम सिक्वेंसिंग को बढ़ावा देना है. इस कंसोर्टियम में देश के 10 प्रमुख प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया था. शुरुआत में इसे 6 माह का समय दिया गया था. बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी. INSACOG बनने के बाद देश में जिनोम सिक्वेंसिंग के काम में बहुत तेजी आई थी.

Senior virologist Shahid Jameel resigns as the chairman of scientific advisory group of Indian SARS-CoV-2 Genome Sequencing Consortia (INSACOG), a forum set up by the Centre last year for laboratory and epidemiological surveillance of circulating strains of COVID-19 in India

