नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब आखिरी दौर में, कौन से 4 बड़े नक्सलियों पर है सुरक्षाबलों की नजर? ये 300 हथियारबंद कैडर हैं अंतिम चुनौती

टॉप नक्सलवादियों में झारखंड के मिसिर बेसरा, देवूजी उर्फ तिरुपति, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति और ओडिशा में मल्ला राजा रेड्डी की तलाश सुरक्षाबलों को है.
India’s war against Maoists: भारतीय सुरक्षाबलों की नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब आखिरी दौर में हैं. सुरक्षाबलों की नजर अब नक्सलियों के चार टॉप लीडर और करीब 300 हथियारबंद कैडर पर है. माओवादी उग्रवाद से जुड़े इन लोगों को ही अब आखिरी चुनौती माना जा रहा है. इस बीच पुलिस और सुरक्षाबलों के कसते शिकंजे और नक्सल उन्मूलन अभियान के कारण बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं.
किन नक्सलियों पर है सुरक्षाबलों की नजर?
टॉप नक्सलवादियों में झारखंड के मिसिर बेसरा, देवूजी उर्फ तिरुपति, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति और ओडिशा में मल्ला राजा रेड्डी की तलाश सुरक्षाबलों को है. इसमें से देवूजी उर्फ तिरुपति के बारे में माना जाता है कि वह छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर सक्रिय है. केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नेतृत्व में सुरक्षाबलों ने शीर्ष नक्सली कमांडरों के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एक अभियान भी शुरू किया है.
ऑपरेशन केजीएच-2 के तहत सुरक्षाबल विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दो नेताओं केंद्रीय समिति सदस्य देवजी उर्फ चेतन और जूनियर कैडर केसा सोढ़ी की तलाश कर रहे हैं. इस अभियान में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 2,000 जवान शामिल हैं. ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बल नांबी तथा कोर्गोटालु हिल्स (केजीएच) जैसे इलाकों में फैले हुए हैं. यह अभियान मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म करने के केंद्र सरकार के संकल्प का हिस्सा है.
सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं चारों कमांडर
मिसिर बेसरा, देवूजी उर्फ तिरुपति, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति और मल्ला राजा रेड्डी नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं. जंगलों में इनके साथ 300 हथियारबंद कैडर भी है जिसे नक्सलियों का आखिरी कोर ग्रुप माना जा रहा है.
लगातार हथियार डाल रहे हैं नक्सली
18 फरवरी को बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब तीन लाख रुपए का इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम ने बिहार एसटीएफ एवं मुंगेर के पुलिस उप-महानिरीक्षक राकेश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. मुंगेर के लड़ैयाटॉड़ थाना क्षेत्र के पैसरा गांव का रहने वाला सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण को बड़ी सफलता माना ज रहा है. नक्सली सुरेश कोड़ा भी सेंट्रल कमेटी का सक्रिय सदस्य है जो पिछले 25 वर्षों से फरार था. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की तरफ से पुनर्वास योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
अमित शाह ने तय की नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने की डेडलाइन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद नक्सल विरोधी अभियानों पर नजर रख रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निश्चय लिया है कि इस 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. अमित शाह ने हाल ही में कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद का मुख्य कारण माओवादी विचारधारा है. इस विनाशकारी विचारधारा ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में रहने वाले आदिवासियों की तीन पीढ़ियों की जिंदगी खराब कर दी. माओवादी विचारधारा ने मासूम आदिवासियों को हथियार उठाने पर मजबूर किया और यह झूठी कहानी गढ़ी कि नक्सलवाद ‘विकास की कमी’ और ‘कानून-व्यवस्था की समस्याओं’ के कारण पैदा हुआ है. उन्होंने कहा कि मैं नक्सली गतिविधियों में शामिल लोगों से सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने की अपील करता हूं. मैं खासकर युवा आदिवासी महिलाओं से अपील करता हूं कि भाजपा सरकार के पास उनके भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं हैं.
बता दें कि जनवरी 2024 से, छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में 500 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है जिनमें सीपीआई (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशवा राव उर्फ बसवराजू जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं. इसी दौरान, राज्य में लगभग 1,900 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2,500 से ज्यादा ने सरेंडर किया. खास बात यह है कि मध्य प्रदेश जो लगभग चार दशकों तक नक्सलवाद से प्रभावित था उसे 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन से काफी पहले ही नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है.
