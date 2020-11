Film actor Asif Basra was found hanging in a private complex in Dharamshala: बॉलीवुड फिल्‍म एक्‍टर आसिफ बसरा आज एक प्राइवेट कॉम्‍लेक्‍स में हिमाचल के धर्मशाला में लटके मिले. फॉरेसिंक टीम और पुलिस घटनास्‍थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है. Also Read - Drug Connection: रेड के बाद NCB ने अब अर्जुन रामपाल को दिया सम्‍मन, 13 नवंबर को होगी पूछताछ

कांगड़ा के एसएसपी विमुक्त रंजन ने बताया कि फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा को धर्मशाला में एक निजी परिसर में लटका पाया गया. फोरेंसिक टीम मौके पर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बता दें कि 53 साल के आसिफ बसरा भारतीय फिल्म, टेलीविजन और थिएटर एक्‍टर हैं. मेरिकन कॉमेडी फिल्म आउटसोर्स्ड में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है. वह मूल रूप से अमरावती के रहने वाले हैं.