नई दिल्ली: हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर जलाकर हत्या कर देने के मामले में देश भर में रोष का माहौल था. पूरा देश पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा था. इस बीच शुक्रवार की सुबह तेलंगाना पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया. इस पर देश भर से लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. हर कोई तेलंगाना पुलिस (Telangana Polic) को बधाई दे रहा है. कहीं पुलिस को मिठाई खिलाया जा रहा है तो कहीं उनके स्वागत में फूल बरसाए जा रहे हैं. इस बीच फिल्मी जगत ने भी अपनी बात को सोशल मीडिया पर जाहिर किया है.

Bravo Telangana Police. My congratulations! — Rishi Kapoor (@chintskap) December 6, 2019

Congratulations and #JaiHo to #TelenganaPolice for shooting down the four rapists of #PriyankaReddy in an “ENCOUNTER”. चलो! अब जितने भी लोगों ने ऐसा घिनोना अपराध करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उनके लिए ख़तरनाक से ख़तरनाक सज़ा चाही थी, मेरे साथ ज़ोर से बोलो – #जयहो।👏👍 — Anupam Kher (@AnupamPKher) December 6, 2019

This morning I wake up to the news and JUSTICE HAS BEEN SERVED!! #Encounter — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) December 6, 2019

बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा के कलाकारों ने एनकाउंटर को लेकर ट्वीट किया और कई बातें कहीं. बालीवुड के अभिनेता ऋषि कपूर ने एनकाउंटर को लेकर तेलंगाना पुलिस को शाबाशी दी. अनुपम खेर ने इस मामले पर कहा मेरे साथ सब मिलकर जोर से बोलो जय हो. इस मामले पर अनुभव सिन्हा ने कहा कि कोई सवाल नहीं पुछे जाने चाहिए. डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी रोष व्यक्त किया था और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की थी.

Just wondering how many ‘encounters’ will it take in Muzaffarpur to deliver justice. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) December 6, 2019

JUSTICE SERVED! Now, Rest In Peace Disha. — Jr NTR (@tarak9999) December 6, 2019

दक्षिण भारत के कलाकारों ने भी एनकाउंटर मामले पर ट्वीट किया है. साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने कहा ‘न्याय मिल चुका है’. अल्लू अर्जुन ने ट्वीट किया ‘जस्टिस सर्वड्’. नागार्जुन की बहू सामांथा ने ट्वीट किया ‘आई लव तेलंगाना पुलिस’. वहीं जूनियर एनटीआर ने लिखा- ‘भगवान आत्मा को शांति दें, न्याय हो गया’.

I ❤️ TELANGANA . Fear is a great solution and sometimes the only solution . — Samantha Akkineni (@Samanthaprabhu2) December 6, 2019

How far can you run away after committing a crime like Rape .. #JusticeForPriyankaReddy #Encounter 🙏🏻 thankyou #Telangana police — Rakul Singh (@Rakulpreet) December 6, 2019

Now nobody will ever know if the four men killed by the police were innocent men, arrested fast to show action. And whether four of the most brutal rapists roam free, to rape and kill more women.#EncounterNight #Encounter https://t.co/LEXxSKWzre — Karuna Nundy (@karunanundy) December 6, 2019