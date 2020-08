देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच केंद्र सरकार ने लगभग छह महीने से बंद पड़े फिल्मों और टीवी की शूटिंग्स को फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है. इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो संदेश के माध्यम से इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब फिल्मों और कार्यक्रमों की शूटिंग की जा सकती है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखना होगा. Also Read - Chhattisgarh Coronavirus Update: छत्तीसगढ़ में एक दिन 568 नए पॉजिटिव मामले मिले, राजधानी सहित इन जिलों का सबसे बुरा हाल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग कैमरा के सामने होंगे सिर्फ वह मास्क नहीं लगाएंगे. कैमरे के पीछे और प्रोडक्शन के सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का यह फैसला बंद पड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए संजीवनी का काम करेगा. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर लोग इसका स्वागत करेंगे. क्योंकि यह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. हमारे अर्थव्यवस्था के सारे पहिये को फिर से शुरू करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर के सभी राज्यों को भी इसे स्वीकार करना चाहिए. साथ ही अगर कोई और शर्त उन्हें इसमें डालना है तो डाल सकते हैं. जावड़ेकर ने कहा कि इससे निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.

Today @MIB_India have released a detailed SOP for resuming work in the media production industry. The general principles behind the SOP will help create a safe working environment for cast and crew in the industry. pic.twitter.com/UU0NbqONeO

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) August 23, 2020