'रात में किस से बात करती हो'? निजी सवालों से भड़कीं महुआ, एथिक्स कमेटी की बैठक से विपक्षी सांसदों संग किया बॉयकॉट | VIDEO

‘कैश फॉर क्वेरी’ यानी ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के आरोपों का सामना कर रहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) गुरुवार (2 नवंबर) को लोकसभा आचार समिति के सामने पेश हुईं. हालांकि महुआ मोइत्रा, दानिश अली और अन्य विपक्षी सांसद भड़कते हुए 3.35 बजे के आसपास एथिक्स कमेटी (Parliament Ethics Committee) के दफ्तर से बाहर निकल गए. इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि महिला से पर्सनल सवाल किये गए इसलिए उन्होंने वॉक आउट कर दिया. गुस्से में बाहर आईं महुआ ने कहा कि कि वे मुझसे ‘गंदे सवाल’ पूछ रहे थे.

#WATCH | Janata Dal (United) MP Giridhari Yadav says, “They asked personal questions to the woman (TMC MP Mahua Moitra). They do not have the right to ask personal questions, so we walked out.”

Congress MP Uttam Kumar Reddy says, “The whole line of questions it seems that he’s… pic.twitter.com/vhrFrcJ3SV

