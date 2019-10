नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब और महाराष्ट्र ओ-ऑपरेटिव (PMC) घोटाले को लेकर प्रेस कॉंफ्रेंस की और कहा कि इस मामले से सरकार का का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर में आता हैं और इस मामले की पूरी निगरानी आरबीआई ही कर रहा है.

वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र बीजीपी कार्यालय में आयोजिक संवादाता सम्मेलन में कहा कि इस घोटाले में जो भी पीडित हैं उनसे बात हुई है और जल्द ही कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में दूसरे मंत्रालयों से भी बात की जाएगी. सीतारमण ने कहा कि इस मामले को लेकर आज शाम RBI गवर्नर के साथ बैठक है. जरूरत पड़ने पर संसद के शीतकालीन सत्र में को-ऑपरेटिव बैंक के नियमों में बदलाव कर सकते हैं.

FM: I’ve asked the secretaries of the ministry to study in detail as to what is happening. Representatives of RBI will also be there to understand shortcomings, what happened, & also to therefore, if necessary, look at the ways in which the respective Acts will have to be amended https://t.co/NeCZo4sImo

