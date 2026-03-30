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सैलरी क्रेडिट होने से लेकर ATM से पैसे निकालने तक... 1 अप्रैल से लागू होंगे ये 10 नियम, इन बदलावों को नहीं समझा तो नुकसान तय!
1 अप्रैल 2026 से देश में नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो रहा है. इसके साथ ही ऐसे 10 बदलाव होंगे, जो आपकी सैलरी, आपकी सेविंग, इंवेस्टमेंट और फैमिली बजट पर सीधा असर डालेंगे. अगर आपने समय रहते अपने निवेश और टैक्स प्लानिंग से जुड़े काम पूरे नहीं किए, तो आपका नुकसान तय है.
बिजनेस क्लास, सैलरीड क्लास और आम आदमी के लिए 1 अप्रैल का दिन पैसों के गुणा-गणित का दिन होने जा रहा है. वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को बैंकिंग, फाइनेंस, रेलवे,फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियमों में कोई न कोई बदलाव लागू होता ही है. अप्रैल की पहली तारीख को नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 लागू होगा. नया टैक्स सिस्टम लागू होगा. इसके साथ ही PAN कार्ड, ATM ट्रांजैक्शन, OTP बेस्ड पेमेंट, इनकम टैक्स फाइलिंग के नियम, टोल टैक्स, HRA, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट से जुड़े बदलाव लागू होंगे. इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आइए जानते हैं 1 अप्रैल से आपके पैसों से जुड़े कौन से 10 नियम लागू होंगे:-
1.लागू होगा नया फाइनेंशियल ईयर
- नया फाइनेंशियल ईयर (FY 2026-27) 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है. इस दिन से आम बजट की बातें और ऐलान भी लागू हो जाएंगी. इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए कई चीजों और सर्विस से टैक्स और सरचार्ज को घटा दिया है. कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया था. ऐसे में 1 अप्रैल से आपको मार्केट में कुछ चीजें महंगी मिलेंगी. कुछ चीजों के दाम कम हो जाएंगे.
2.लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून
- देश में 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है. नया सिस्टम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा. नए कानून में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, ITR डेडलाइन में बदलाव, F&O पर STT बढ़ोतरी और TCS दरों में बदलाव शामिल हैं.
- नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा. इससे आम टैक्सपेयर को ITR फाइल करने में कम कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा
3.बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर
- 1 अप्रैल 2026 से जॉब करने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है. 1 अप्रैल से नया लेबर कोड लागू होगा. इसका असर नौकरी करने वालों की सैलरी और टेक होम पर पड़ेगा. अब बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होना जरूरी होगा.
- बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका PF और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी. ज्यादा PF कटने से आपके हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है. HRA छूट कम होने से छूट कम होने से पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स थोड़ा बढ़ सकता है. नए टैक्स रिजीम वालों के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा.
4. ट्रेन टिकट के नियम होंगे सख्त
- 1 अप्रैल से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन पर नियम कड़े होने वाले हैं. ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
- नए रिफंड स्ट्रक्चर के चलते 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल पर 50% रिफंड, 24 से 72 घंटे पहले पर 25% कटौती वहीं 72 घंटे से ज्यादा पहले पर नियमों के अनुसार चार्ज लागू होगा.
5.फास्टैग हो जाएगा महंगा
- 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा. सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग (FASTag) एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है.अब प्राइवेट गाड़ी मालिकों को सालाना पास के लिए 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे.
- 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग FASTag या UPI के जरिए ही पेमेंट होगा.
6.PAN कार्ड के नियम सख्त
- अब PAN कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा. डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जरूरी होगा.1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है.
- अगर आप सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं और रेंट पर रहते हैं, तो आपको मकान मालिक का PAN देना जरूरी होगा.
7. LPG, पेट्रोल और CNG-PNG के दाम
- ईरान जंग की वजह से देश में फ्यूल क्राइसिस हो गया है. LPG सिलेंडर को लेकर मारामारी मची है. पेट्रोल-डीजल की सप्लाई प्रभावित होने से CNG की मांग बढ़ गई है. ऐसे में 1 अप्रैल को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. साथ ही CNG, PNG और एविएशन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव संभव है.
- 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) मिलाना भी जरूरी हो जाएगा. इससे पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर होगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.
8. ATM ट्रांजैक्शन
- 1 अप्रैल से ATM से पैसे निकालना और महंगा होने वाला है. अब फ्री लिमिट के बाद ATM से पैसे निकालने पर ज्यादा एडिशनल चार्ज लगेगा.
- नए नियम के मुताबिक, 5 ट्रांजैक्शन के बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन फीस देना होगा.फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये तक चार्ज लग सकता है.
9. OTP बेस्ड पेमेंट के नियम लागू होंगे
- अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ OTP के जरिए पूरे हो जाते थे. 1 अप्रैल से इसे लेकर भी नियम बदल जाएगा. नए नियम लागू हो जाने के बाद हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए कम से कम दो वेरिफिकेशन फैक्टर जरूरी होगा. इससे साइबर फ्रॉड को रोकने में काफी मदद मिलेगी.
- कुछ बैंकों ने डेबिट कार्ड से कैश निकालने की सीमा घटा दी है. अब कई कार्ड्स पर 1 लाख रुपये की जगह 50,000 से 75,000 रुपये तक का ही ट्रांजैक्शन संभव होगा.
10. शेयर मार्केट के नियम में बदलाव
- 1 अप्रैल 2026 से शेयर बाजार से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. अब तक कंपनियों की ओर शेयर बायबैक को डीम्ड डिविडेंड माना जाता था. 1 अप्रैल से इसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा. अब निवेशकों को सिर्फ अपने मुनाफे पर टैक्स देना होगा. कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए यह दर 22% और अन्य के लिए 30% तक हो सकती है.
- 1 अप्रैल से F&O ट्रेडिंग महंगी होने जा रही है. सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है.
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