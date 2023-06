BJP आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ बेंगलुरु में FIR, भाजपा-कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु पुलिस ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख (BJP IT cell chief) अमित मालवीय (Amit Malviya) के खिलाफ FIR दर्ज की की है. कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता (Congress leader) की शिकायत पर बीजेपी के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. कांग्रेस नेता का आरोप है कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर वैमनस्य को बढ़ावा दिया और लोगों को उकसाने का काम किया. इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्विटर अभी ब्लाक कर दिया गया है.

कर्नाटक में अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, उन पर एक नहीं बल्कि और FIR दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि वो न केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि उन्होंने लोगों के चरित्र, छवि के साथ खिलवाड़ किया और देश की छवि खराब करने में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी के आईटी सेल का रहा है. मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने उन पर अभी तक कोई FIR दर्ज क्यों नहीं किया.

कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, भाजपा को देश का कानून, संविधान का पालन करने में दिक्कत है और अगर हम उस क़ानून का पालन करें तो उनको उससे भी दिक्कतहै. भाजपा बताए कि एफआईआर में कौन सा हिस्सा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज़ हुआ है. उस वीडियो का निर्माता और झूठ फैलाने वाला व्यक्ति कौन है? एफआईआर दर्ज़ होने में एक हफ्ते का वक्त लगा है. अगर उनको दिक्कत है तो वे कोर्ट जाएं.