Assam में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, सीएम हिमंत विस्वा सरमा ने बताया किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

Bharat Jodo Nyay Yatra: ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में एक FIR दर्ज की गई है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि, ‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ धारा 120 (बी) 143/147 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.’

With reference to wanton acts of violence, provocation , damage to public property and assault on police personnel today by Cong members , a FIR has been registered against Rahul Gandhi, KC Venugopal , Kanhaiya Kumar and other individuals under section…

