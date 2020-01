नई दिल्‍ली: पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के बीते 12 जनवरी को दिए गए एक विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआई दर्ज कराई गई है. टीएमसी नेता कृष्‍णेंद्रु बनर्जी ने नदिया में बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इस एफआईआर में उनके इस बयान, ” यूपी, असम और कर्नाटक में हमारी सरकार ने इन लोगों (जो लोग सीएए के विरोध में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे) को कुत्‍तों की तरह गोली मारी.

बता दें कि घोष ने रविवार को नादिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिसंबर में राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर गोली चलाने तथा लाठीचार्ज का आदेश नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी.

उन्होंने कहा था, ”दीदी की पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वे उनके मतदाता थे. उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में हमारी सरकारों ने इन लोगों को कुत्तों की तरह गोली चलाकर मार दिया.”

FIR filed by TMC leader Krishendu Banerjee in Nadia, against West Bengal BJP President Dilip Ghosh over the latter’s statement on 12 Jan,”Our govts in UP, Assam, & Karnataka has shot these people (those who destroyed public property during anti-CAA protests) like dogs” (file pic) pic.twitter.com/0X3n60rEHy

— ANI (@ANI) January 14, 2020