Karnataka News: कर्नाटक में ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक के मंत्री भाजपा नेता ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है. कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल ने मंगलवार को उडुपी में आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने आत्महत्या के लिए मंत्री ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था. संतोष पाटिल हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव थे.Also Read - दिग्‍विजय सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज

रिपोर्ट के मुताबिक, संतोष पाटिल कुछ दिन पहले लापता हो गए थे और बेलगावी पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था. उन्होंने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि ईश्वरप्पा उनकी मौत के लिए ‘सीधे जिम्मेदार’ होंगे और मंत्री को दंडित किया जाना चाहिए. Also Read - इस राज्य में 67 फीसदी लोग चाहते थे बदलाव, इसके बाद भी बीजेपी ने फिर से बना ली सरकार: चिदंबरम

अपनी आत्महत्या के कुछ हफ्ते पहले संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था कि उन्होंने ईश्वरप्पा के मौखिक निर्देश के आधार पर अपने गांव में सड़कों के निर्माण में 4 करोड़ रुपये का निवेश किया है. उन्होंने मंत्री पर झूठ, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया और पीएम मोदी से ईश्वरप्पा को अपने बिलों को निपटाने का निर्देश देने का आग्रह भी किया था. Also Read - भूपेश बघेल ने कहा- राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना होगा

