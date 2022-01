नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म (Fire Alarm System) और सप्रेशन सिस्टम (Fire Protection System) लगाना जरूरी कर दिया है. मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक, लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई गई एवं संचालित की जा रहीं यात्री बसों और स्कूल बसों के उस हिस्से में आग लगने से बचाव का सिस्टम लगाना होगा जहां पर लोग बैठते हैं. इसके लिए 27 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है.Also Read - नोएडा: रजनीगंधा चौक अंडरपास के खंभे से टकराई स्‍कूल बस, 12 छात्र घायल

MoRTH has introduced Fire Alarm System & Fire Protection System in the Passenger (or, Occupant) Compartment in buses through an amendment in the AIS (Automotive Industry Standard)-135 for ‘Type III’ buses. pic.twitter.com/6Fk8FFfqBX

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) January 29, 2022