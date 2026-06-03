दिल्ली के रेस्टोरेंट में लगी भयानक आग, 10 लोगों की मौत

Delhi restaurant Fire: दिल्ली रेस्टोरेंट में आग में 10 लोगों की मौत की खबर है.

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रेस्टोरेंट के गेट पर ताला बंद था, जिससे अंदर बैठ लोग निकल नहीं पाए और जल गए. (photo credit ANI, for representation only)

Delhi restaurant Fire: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग से 10 लोगों की मौत की खबर है. सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अब तक तीन लोगों को बचाया जा चुका है और राहत और बचाव कार्य जारी है. घायलों को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट में लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी थी. इसके चलते मरने वालों की संख्या की तादाद बड़ी है.

आग बुझाने के लिए कुल 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं. दमकल विभाग ने बताया कि बुधवार को सुबह 9 बजे आग लगने की सूचना मिली. वहीं, इलाके में रास्ता और गलियां पतली होने के कारण दमकल को पहुंचने में समय लगा. हालांकि आग बुझने का काम स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने लोगों को निकाला तो कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और कई लोगों जीवित थे.

पूरी इमारत जलकर राख

रिपोर्ट में मुताबिक, पूरी इमारत जलकर राख हो चुकी है. इस रेस्टोरेंट और होटल में ज्यादातर वही लोग ठहरते थे, जो पास के निजी अस्पताल में इलाज कराने आए थे. इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.

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