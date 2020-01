नई दिल्लीः नोएडा के ईएसआई अस्पताल में आज यानि गुरुवार को सुबह आग लगने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां पहुंचीं. आग की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन नें जल्दबाजी में किसी तरह से मरीजों को बाहर निकाला. दमकल की गाड़ियां आग बुझाने और दमकल कर्मी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

Fire breaks out in ESIC hospital in Noida Sector-24, three fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/JfwwouCB0t

