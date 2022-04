Fire At Railway godown in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को दोपहर में रेलवे के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. दमकल विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, शाम करीब 4.25 बजे एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उत्तरी दिल्ली में प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के गोदाम में आग लगने की सूचना दी गई. इसके बाद 14 दमकल गाड़ियों को तुरंत सेवा में लगाया गया. दिल्ली दमकल सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया, ‘स्थिति अब नियंत्रण में है.’Also Read - मुंडका और दादरी में छापे जा रहे थे नकली सिक्के, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया भंडाफोड़

#WATCH | Delhi: Fire breaks out in Railway godown at sabzi mandi, near Pratap Nagar Metro Station. A total of 14 fire tenders rushed to the site. Fire has been brought under control: Delhi Fire Service

(Video source: Delhi Fire Service) pic.twitter.com/QIG2f0rV8T

