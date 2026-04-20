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PM मोदी के उद्घाटन से एक दिन पहले ही राजस्थान की रिफाइनरी में लगी भीषण आग- VIDEO देखकर दहल जाएंगे आप!

Rajasthan Refinery News: उम्मीद की जा रही है कि यह रिफाइनरी आयात पर निर्भरता कम करके और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.

Published date india.com Updated: April 20, 2026 3:39 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Fire At Rajasthan Pachpadra Refinery
Fire At Rajasthan Pachpadra Refinery

Fire At Rajasthan Pachpadra Refinery: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के राजस्थान में एक रिफाइनरी का उद्घाटन करने से एक दिन पहले वहां भीषण आग लग गई. आग लपटें से आसमान में काले बादल छा गए. यह रिफाइनरी, बालोतरा के पचपदरा में स्थित भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उद्यम है. उम्मीद है कि यह रिफाइनरी आयात पर निर्भरता कम करके और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.

रिफाइनरी बनने में कितने की आई है लागत?

इस रिफाइनरी की नींव सबसे पहले 22 सितंबर, 2013 को सोनिया गांधी ने राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान रखी थी. इसकी शुरुआती अनुमानित लागत 37,230 करोड़ रुपये थी. सरकार बदलने के बाद, PM मोदी ने 16 जनवरी, 2018 को इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया और इसकी लागत को संशोधित करके 43,129 करोड़ रुपये कर दिया. ईंधन उत्पादन के अलावा, इस रिफाइनरी से बड़ी मात्रा में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन की भी उम्मीद है.

किन-किन क्षेत्रों में मिलेगा फायदा

ये उत्पाद इस क्षेत्र में आने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का काम करेंगे. पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथाइलीन (HDPE/LLDPE), बेंजीन, टोल्यूनि और ब्यूटाडाइन जैसे उत्पादों पर आधारित उद्योगों के स्थापित होने की संभावना है, जिससे एक मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम का रास्ता खुलेगा. ये सामग्री प्लास्टिक फर्नीचर, कृषि पाइप, पैकेजिंग फिल्म, ऑटोमोबाइल पुर्जे, सिंथेटिक फाइबर, चिकित्सा उपकरण और पेंट व डिटर्जेंट जैसे रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के सामानों के निर्माण में सहायक होंगी.

इस एकीकृत विकास से रिफाइनरी की उपयोगिता में काफी बढ़ोतरी होने और राष्ट्रीय व वैश्विक दोनों स्तरों पर वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग के एक उभरते हुए केंद्र के रूप में राजस्थान की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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