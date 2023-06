बालासोर में कोयले से लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे में लगी आग, मौके पर दमकल की गाडियां मौजूद

Odisha Goods Train Accident: ओडिशा के बालासोर जिले में आज (10 जून) को एक बार फिर मालगाड़ी में आग लग गई. दरअसल, दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा स्टेशन पर शुक्रवार रात से प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोयले से लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक से आग लग गई. हालांकि आग किस वजह से लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, बालासोर दमकल विभाग की गाडियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है.

