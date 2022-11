तमिलनाडु: शिवकाशी में भद्रकाली अम्मन मंदिर के टॉवर में लगी आग, सामने आया ये वीडियो

तमिलनाडु के विरुधुनगर के शिवकाशी में भद्रकाली अम्मन मंदिर के राजगोपुरम (मंदिर टॉवर) में आज रविवार को रात में आग लग गई. दमकल की 2 गाड़ियां मौके परपहुंची और आग बुझाने में जुट गईं. ताजा बयान में कहा गया है कि आग पर काबू पा लिया गया है.

#WATCH | Tamil Nadu: Fire broke out in the Rajagopuram (temple tower) of Badrakali Amman Temple at Sivakasi in Virudhunagar. Fire extinguished using two fire tenders. pic.twitter.com/5UNSfGvK75 — ANI (@ANI) November 20, 2022