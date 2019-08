नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स (AIIMS) में आग लग गई है. ये आग इमरजेंसी वार्ड के पास लगी है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पहले और दूसरे माले पर आग लगी है. बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड को खाली करा लिया गया है. वार्ड बंद भी कर दिया गया है. मरीजों को सफदरजंग हॉस्पिटल स्थानांतरित किया गया है. 34 दमकल गाड़ियां मौके पर हैं.

Delhi: A fire has broken out on first and second floor at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). Fire brigade present at the spot pic.twitter.com/KRd3oBpO4d — ANI (@ANI) August 17, 2019

34 दमकल गाड़ियां मौके पर हैं. अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है. भवन से तेज धुआं निकल रहा है.

Delhi: 22 fire tenders rushed to the All India Institute of Medical Sciences; emergency lab at AIIMS has been shut after a fire broke out near the emergency ward https://t.co/GH89IkDn00 — ANI (@ANI) August 17, 2019

दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है, उसे भी खाली करा लिया गया है. डॉक्टर्स, मरीज सभी सुरक्षित हैं.