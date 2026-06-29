Breaking News: नोएडा में AC यूनिट में विस्फोट से लगी आग, दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर

नोएडा के सेक्टर 119 के अरनिया सोसायटी में एसी यूनिट में धमाके के बाद आग लग गई है. यह बहुमंजिला इमारत है, जहां आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 29, 2026, 10:27 AM IST
Fire in Noida's Aranya Society
नोएडा के सेक्टर 119 के अरनिया सोसायटी में लगी आग का दृश्य (फोटो: ANI Video से ग्रैब)
  • नोएडा- एसी यूनिट में विस्फोट होने से लगी आग
  • सेक्टर 119 की अरन्या सोसायटी की घटना
  • सूचना मिलते ही हरकत में आया दमकल विभाग, 6 गाड़ियां मौके पर रवाना
  • अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं

नोएडा के सेक्टर 119 में बनी अरनिया सोसायटी के एक अपार्टमेंट में एसी यूनिट में विस्फोट हो गया, जिससे बिल्डिंग में आग फैल गई. सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं. खबर लिखने तक दमकल विभाग सूचना मिलते ही हरकत में आ गया. दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. दमकल कर्मियों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है. फिलहाल किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है.

स्थानीय लोगों ने दिखाई मुस्तैदी, लोगों को निकाला बाहर

अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह इलाका सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन के अंतगर्त आता है. अरन्या सोसायटी की एक हाई राइज बिल्डिंग से आज सुबह धुआं उठते देखा गया. कुछ ही देर में इसने आग की बड़ी-बड़ी लपटों का रूप ले लिया. स्थानीय लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल कर इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने तेजी से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं.

आग ने साथ वाले अपार्टमेंट को चपेट में लिया

इस आग ने कुछ ही पलों में साथ वाले दूसरे अपार्टमेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसपास के दूसरे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दीं. खबर है कि दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया है स्थिति पूरी तरह अब नियंत्रण में है. यह आग बिल्डिंग के 22वीं मंजिल पर लगी थी, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को भी इस पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी.

हाल-फिलहाल में बढ़ रही हैं आग की घटनाएं

हाल-फिलहाल में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह एसी युनिट्स का फेल होना ही बन रहा है. दरअसल उत्तर-भारत के कई इलाकों में गर्मी अपने चरम पर है, जिससे लगातार एसी चलते रहने से बिजली का लोड बढ़ता है और एसी कार्यक्षमता प्रभावित होती है. इस कड़ी में कई बार एसी यूटी में शॉर्ट सर्किट या विस्फोट हो जाता है, जिससे आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं.

इस महीने दिल्ली-लखनऊ में आग के भीषण हादसे

हाल ही (3 जून 2026) में नई दिल्ली के एक होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई. ऐसे में आग की घटनाएं सुनकर दिल दहल जाता है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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