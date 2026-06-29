Breaking News: नोएडा में AC यूनिट में विस्फोट से लगी आग, दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर

नोएडा के सेक्टर 119 में बनी अरनिया सोसायटी के एक अपार्टमेंट में एसी यूनिट में विस्फोट हो गया, जिससे बिल्डिंग में आग फैल गई. सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं. खबर लिखने तक दमकल विभाग सूचना मिलते ही हरकत में आ गया. दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. दमकल कर्मियों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है. फिलहाल किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है.
#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: Fire broke out at a a flat at Aranya Society, Sector-119, within the jurisdiction of the Sector-113 Police Station. Six fire service tenders have arrived at the scene. Firefighting operations are underway. There have been no casualties as of now. pic.twitter.com/pDukGRov5V
— ANI (@ANI) June 29, 2026
अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह इलाका सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन के अंतगर्त आता है. अरन्या सोसायटी की एक हाई राइज बिल्डिंग से आज सुबह धुआं उठते देखा गया. कुछ ही देर में इसने आग की बड़ी-बड़ी लपटों का रूप ले लिया. स्थानीय लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल कर इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने तेजी से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं.
इस आग ने कुछ ही पलों में साथ वाले दूसरे अपार्टमेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसपास के दूसरे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दीं. खबर है कि दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया है स्थिति पूरी तरह अब नियंत्रण में है. यह आग बिल्डिंग के 22वीं मंजिल पर लगी थी, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को भी इस पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी.
हाल-फिलहाल में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह एसी युनिट्स का फेल होना ही बन रहा है. दरअसल उत्तर-भारत के कई इलाकों में गर्मी अपने चरम पर है, जिससे लगातार एसी चलते रहने से बिजली का लोड बढ़ता है और एसी कार्यक्षमता प्रभावित होती है. इस कड़ी में कई बार एसी यूटी में शॉर्ट सर्किट या विस्फोट हो जाता है, जिससे आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं.
हाल ही (3 जून 2026) में नई दिल्ली के एक होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई. ऐसे में आग की घटनाएं सुनकर दिल दहल जाता है.
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