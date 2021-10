fire & flooding incident in Indian Navy’s destroyer INS Ranvijay, 4 sailors suffered burn injuries: भारतीय नौसेना के विध्वंसक (Indian Navy’s destroyer) आईएनएस रणविजय (INS Ranvijay) पर आज शनिवार की शाम आग लगने की घटना में 4 नौसैनिक झुलस (4 sailors suffered burn injuries) कर घायल हो गए. नेवी की टीमों ने स्थिति पर काबू पा लिया है. आग में झुल गए नौसैनिकों का नेवी के हॉस्‍पिटल आईएनएचएस कल्‍याणी (INHS Kalyani) में इलाज चल रहा है. पूर्वी नेवी कमान (Eastern Naval Command) ने आज यह जानकारी दी है.Also Read - 'चीन के कारण दक्षिण एशिया की स्थिरता पर खतरा'; CDS रावत बोले- भारत विरोधी है ड्रैगन-पाकिस्तान की सांठगांठ

The ship had recently returned from an exercise at sea and was berthed alongside at the Visakhapatnam Naval Harbour. A Board of Inquiry has been ordered to investigate the cause of the incident: Eastern Naval Command

— ANI (@ANI) October 23, 2021