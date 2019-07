नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के बसई दारापुर में ईएसआई अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में शुक्रवार सुबह आग लग गई जिसके बाद दमकलकर्मियों ने छह मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. दमकल अधिकारियों ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ. आग लगने से हड़कंप मच गया.

दमकल विभाग ने बताया कि उन्हें सुबह नौ बजकर 10 मिनट पर आग लगने के बारे में सूचना मिली जिसके बाद दमकल की छह गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया. मुख्य दमकल अधिकारी अतुल गर्ग ने बताया कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर की छत पर आग लग गई जिसके बाद छह मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Delhi: Fire broke out in the ceiling of operation theatre on the 3rd floor at Employees’ State Insurance Model Hospital in Basai Darapur, earlier today. No casualty reported till now. 6 patients have been rescued. pic.twitter.com/xm3yuj3Ksy

— ANI (@ANI) July 12, 2019