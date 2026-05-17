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Rajdhani Express Fire: मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन में लगी आग, राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर बनी आग का गोला, जानिए कैसे हुआ ये भयानक हादसा

Thiruvananthapuram–Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express: शार्ट-शर्किट के कारण तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की दो बोगियों में मध्यप्रदेश के रतलाम के पास आग लग गई.

Published date india.com Published: May 17, 2026 8:21 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(Train Fire-Rajdhani Express in Ratlam)
(Train Fire-Rajdhani Express in Ratlam)

Ratlam Rajdhani Express Short Circuit: मध्यप्रदेश के रतलाम के पास तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई है. यह ट्रेन पटरी पर ही बर्निंग ट्रेन में बदल गई. तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की दो बोगियों में आग लगने की घटना आज सुबह घटी. इस दुर्घटना के समय कोच में 68 यात्री सवार थे. घटना कोटा रेल मंडल में लूनी और आलोट स्टेशन के बीच हुई.

घटना के बारे में पता चलते ही प्रभावित बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया. किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है. कुछ यात्रियों के सामान कोच के अंदर ही जल गए. अब तक मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना शार्ट-शर्किट के कारण हुई.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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