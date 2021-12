Firing In Nagaland: नगालैंड के मोन जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां शनिवार की रात सुरक्षाबलों द्वारा की गई फायरिंग में छह से ज्यादा लोगों की हुई मौत के बाद बवाल मचा हुआ है. आक्रोशित ग्रामीणों में सुरक्षाबलों की गाड़ी में आग लगा दी है. पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है. जानकारी के मुताबिक मोन जिले में सुरक्षाबलों की ओर से की गई फायरिंग में छह से ज्यादा आम लोगों की मौत होने की सूचना मिलते ही ओटिंग इलाके में शनिवार शाम से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. ग्रामीणों में काफी आक्रोश है.

बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों ने जिनपर फायरिंग की, वो मजदूर थे और अपना काम निपटाने के बाद एक पिकअप गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहे थे. जब देर रात तक वे अपने घर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और तब उनके परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई.

राज्य के सीएम के ट्वीट के बाद घटना की जानकारी सार्वजनिक हो सकी. सीएम के ट्वीट से पहले आईपीएस अधिकारी रूपिन शर्मा ने ट्विटर पर इस घटना का एक वीडियो शेयर किया था और उन्होंने लिखा था कि ओटिंग गांव में सुरक्षाबलों की फायरिंग में कई नागरिकों के मौत की खबर है. हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने यह वीडियो डिलीट कर दिया था.

“The unfortunate incident leading to the killing of civilians at Oting, Mon is highly condemnable. High-level SIT will investigate & justice delivered as per the law of the land. Appeal for peace from all sections,” tweets Chief Minister of Nagaland, Neiphiu Rio pic.twitter.com/I267pQiQ8r

