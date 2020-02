नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली इन दिनों फायरिंग की आवाज से गूंज रही है. रविवार देर रात दिल्ली में एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई. इस बार यह घटना जामिया यूनिवर्सिटी के पास हुई. जिन लोगों ने इस घटना को देखा उन्होंने बताया कि कुछ स्कूटी सवार आए थे और यहां पर आकर अचानकर फायरिंग करने लगे. फायरिंग की घटना यूनिवर्सिटी के गेट नंबर पांच के पास हुई. फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

आपको बता दें कि राजधानी दिलली में चार दिन के अंदर फायरिंग की यह तीसरी घटना है. दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जैसे ही लोगों को फायरिंग की सूचना मिली लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते प्रदर्शन होने लगा.

#WATCH Delhi: People gather in protest outside Jamia Millia Islamia University following an incident of firing at gate no.5 of the university. 2 scooty-borne unidentified people had fired bullets at the spot. SHO (Station house officer) is present at the spot. Investigation is on pic.twitter.com/EKlxQPBVum

